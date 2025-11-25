Trang chủ  /  Soi kèo  /  Nhận định soi kèo Nottingham Forest vs Malmo lúc 3h00 ngày 28/11/2025

  • 03:42 - 26/11/2025

Soi kèo châu Á Nottingham Forest vs Malmo: 0.98*-1.5/2*097

Đội chủ nhà Nottingham Forest sẽ tiếp đón Malmo trên Sân vận động City Ground trong khuôn khổ vòng 5 Giải VĐ các câu lạc bộ Châu Âu. Với lợi thế về mặt lực lượng, cũng như phong độ vượt trội. Chiến thắng là điều mà đội chủ nhà có thể có được trong trận đấu này.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Sean Dyche , đội chủ nhà Nottingham Forest đang có phong độ khá tốt trong thời gian gần đây. Trong 4 trận đấu gần nhất, đội chủ nhà đã có  1 trận thắng 2 trận hòa và 1 trận thua. Đội chủ nhà có được 5 điểm sau 4 trận đấu và đang tạm thời xếp ở vị trí thứ 243 trên bảng xếp hạng. Khoảng cách với Top 4 chỉ là 4 điểm, chính vì vậy đối đầu với đối thủ đang có phong độ khá tệ là Malmo sẽ là cơ hội tốt giúp họ có được 3 điểm trọn vẹn qua đó tiếp tục duy trì cuộc đua Top 4.

Với lợi thế về mặt sân bãi, cũng như lực lượng vượt trội so với Malmo. Chiến thắng là điều mà đội chủ nhà Nottingham Forest có thể có được trong trận đấu này.

Ở chiều ngược lại, đội khách Malmo dưới sự dẫn dắt của HLV Age Hareide lại đang có phong độ không ổn định trong thời gian gần đây. Đội khách trong 4 trận đấu gần nhất chỉ có được 1 trận hòa cùng 3 thất bại. Phong độ bất ổn đó khiến đội khách chỉ có được 1 điểm sau 4 vòng đấu và đang tạm thời xếp ở vị trí thứ 33 trên bảng xếp hạng. Bất lợi về mặt sân bãi, cũng như đội hình thua kém về thất bại là điều mà đội khách có thể gặp phải trong trận đấu này.

Với lực lượng mạnh hơn cùng tinh thần hưng phấn, giới chuyên môn đánh giá cao khả năng đội chủ nhà Nottingham Forest sẽ thắng kèo châu Á trong trận đấu này.

Chọn: Nottingham Forest

Soi kèo tài xỉu Nottingham Forest vs Malmo: 0.98*2.5/3*097

Thống kê cho thấy, đội chủ nhà Nottingham Forest ghi được 36 bàn và để thủng lưới 5 bàn trong 4 trận gần nhất. Trong khi đó, Malmo ghi 2 bàn và đã để thủng lưới 7 bàn ở cùng số trận. Cả hai đội đều có xu hướng chơi cởi mở , đặc biệt là Nottingham Forest với lối chơi phản công nhanh và khả năng dứt điểm đa dạng.

Trận đấu được dự đoán sẽ diễn ra với nhịp độ cao, khi đội chủ nhà nhiều khả năng chủ động đẩy cao đội hình ngay từ đầu để tìm kiếm lợi thế sớm. Hàng thủ của Malmo vốn không thật sự chắc chắn, dễ mắc sai lầm trước sức ép lớn. Với hiệu suất ghi bàn ổn định của Nottingham Forest và sự yếu kém của hàng phòng ngự đội khách, cửa Tài đang là lựa chọn sáng giá cho giới đầu tư.

Chính vì vậy, kênh bóng đá trực tiếp khuyên bạn nên chọn Tài cả trận để thu lời.

Chọn: Tài cả trận

Tỷ lệ trận đấu giữa Nottingham Forest vs Malmo

Soi kèo hiệp 1 Nottingham Forest vs Malmo: 0.98*-0.5*097

Nottingham Forest có thói quen nhập cuộc nhanh và ghi bàn sớm. Trong 5 trận gần nhất, họ mở tỷ số trong hiệp 1 tới 4 lần, trong đó có 3 bàn được ghi ngay trong 20 phút đầu. Ngược lại, Malmo thường nhập cuộc chậm, dễ bị cuốn vào lối chơi áp sát mạnh của đối thủ.

Với sự chênh lệch rõ rệt về chất lượng và phong độ, Nottingham Forest nhiều khả năng sẽ sớm vươn lên dẫn trước trong hiệp 1.

Chọn: Tài hiệp 1 

Đội hình dự kiến Nottingham Forest vs Malmo:

Nottingham Forest: Updating

Malmo: Updating

Nottingham Forest 3-1 Malmo (Chọn Nottingham Forest – Tài cả trận).

