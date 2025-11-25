Nhận định soi kèo Vikroria Plzen vs Freiburg lúc 00h45 ngày 28/11/2025

Soi kèo Châu Á Vikroria Plzen vs Freiburg: 1.89*-0.25*1.95

Lượt trận thứ 5 vòng League Phase Europa League, Viktoria Plzen sẽ tiếp Freiburg trên sân nhà với mục tiêu giành một kết quả có lợi. Tuy nhiên trước đối thủ mạnh hơn thì xem ra cơ hội có điểm là rất khó khăn.

Viktoria Plzen là đội bóng của Czech, họ đứng thứ 2 tại giải vô địch quốc gia của nước này mùa trước và Europa Leauge là giải đấu hợp cho họ hơn so với Champions League. Việc đội bóngg của HLV Martin Hyský đang chơi tốt cho thấy điều đó, họ có 8 điểm sau 4 lượt trận và hoàn toàn tự tin vào tấm vé đi tiếp. Viktoria sau khi bị cầm hòa ở lượt trận trước rất muốn giành chiến thắng ở lượt đấu thứ 5 này, tuy nhiên đối thủ của họ là đội bóng đến từ nước Đức nên mọi thứ không hề dễ dàng. Nhiều khả năng Viktoria Plzen sẽ chỉ có được một kết quả hòa.

Freiburg chơi rất tốt mùa trước tại Bundesliga khi họ đứng thứ 5, đây là tấm vé giúp họ dự Europa League. Đội bóng của HLV Julian Schuster đang thể hiện khá tốt tại đấu trường châu Âu nhưng đá không thành công tại đấu trường quốc nội, vị trí thứ 11 hiện tại không thể khiến người hâm mộ hài lòng. Họ muốn tiếp tục chơi tốt tại đấu trường châu Âu để giành vé đi tiếp, Freiburg muốn giữ vị trí thứ 2 của mình nên rất cần chiến thắng trên sân của Viktoria Plzen. Tuy nhiên đội chủ nhà đang chơi tốt và không dễ bị đánh bại, nhiều khả năng Freiburg sẽ phải hài lòng với 1 điểm ra về.

Viktoria Plzen không thắng ở 3 trận gần nhất nhưng họ chỉ để thua 1 trận trong số đó, rõ ràng đội bóng của Czech không dễ bị đánh bại. Trong khi đo Freiburg không mạnh hơn nhiều so với đối thủ và chơi không ổn định cho đến thời điểm này của mùa giải nên nhiều khả năng trận đấu sẽ kết thúc với tỉ số hòa. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Freiburg chấp 0.25 thì người chơi nên đặt cửa cho Viktoria Plzen thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Viktoria Plzen

Soi kèo Tài xỉu Vikroria Plzen vs Freiburg: 1.95*2.5*1.87

Có tới 14 bàn thắng được ghi ở 2 trận gần nhất của Viktoria Plzen, con số rất cao. Trong khi đó trận đấu trước của Freiburg có tới 8 bàn thắng được ghi. Từ các con số thống kê này thì sẽ không có gì ngạc nhiên nếu trận đấu giữa 2 đội có nhiều bàn thắng được ghi. Nên với kèo tổng số bàn thắng là 2.5 thì người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Tài thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo Hiệp 1 Vikroria Plzen vs Freiburg: 2.19*0*1.68

45 phút đầu tiên sẽ diễn ra với thế trận cân bằng, cả Viktoria Plzen và Freiburg đều có các cơ hội ghi bàn về phía khung thành của nhau. Rất có thể cả 2 đội đều ghi được bàn và bước vào giờ nghỉ với tỉ số hòa. Chính vì vậy với kèo hiệp 1 là 0 thì người chơi nên chọn kèo Hòa cho nửa đầu trận đấu này.

