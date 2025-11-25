Saka gây bất ngờ khi chọn Mesut Ozil là đồng đội xuất sắc nhất.

Bukayo Saka mới đây đã khiến người hâm mộ tò mò khi tiết lộ danh tính cầu thủ anh đánh giá cao nhất từng sát cánh. Dù đã chơi bên cạnh nhiều ngôi sao hàng đầu ở Arsenal lẫn tuyển Anh, cái tên được Saka lựa chọn lại là Mesut Ozil – cựu tiền vệ người Đức từng khoác áo Pháo thủ.

Saka gây bất ngờ với Mesut Ozil

Nguồn tin của Xoilac Net xác nhận, trong chương trình trò chuyện cùng BBC Radio 5 Live, Saka khẳng định Ozil là người để lại dấu ấn sâu đậm nhất trong giai đoạn đầu sự nghiệp của anh. Điều này tạo nên sự bất ngờ lớn bởi Saka từng thi đấu bên cạnh nhiều nhân vật nổi bật như Harry Kane, Declan Rice, Jude Bellingham, Pierre-Emerick Aubameyang hay Martin Odegaard.

Giải thích cho quyết định của mình, Saka cho biết anh luôn ấn tượng với kỹ năng và tư duy chơi bóng đặc biệt của Ozil. Khi còn là một cầu thủ trẻ mới được đôn lên đội một, việc được sát cánh với một tiền vệ có khả năng sáng tạo xuất sắc bậc nhất châu Âu khiến anh cảm thấy vô cùng phấn khích. Dù chỉ có 17 trận cùng nhau, theo Saka, mỗi phút đứng chung trên sân đều mang đến cơ hội để học hỏi và trưởng thành.

Ngôi sao sinh năm 2001 chia sẻ rằng chỉ cần quan sát Ozil di chuyển và xử lý bóng cũng đủ để anh cảm nhận sự khác biệt. Tính mềm mại trong từng đường chuyền, khả năng đọc trận đấu nhanh nhạy cùng sự tinh tế trong cách kiểm soát nhịp độ của cựu cầu thủ Real Madrid đã để lại nhiều bài học giá trị cho Saka trong những ngày đầu thi đấu chuyên nghiệp.

Trong phần còn lại của cuộc phỏng vấn, Saka dành thời gian nhìn lại hành trình đã qua trong màu áo Arsenal. Tính đến hiện tại, anh đã tham gia trực tiếp vào 147 pha lập công sau 277 lần ra sân – con số cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của anh trong hệ thống của HLV Mikel Arteta. Không chỉ vậy, Saka còn là cầu thủ Arsenal ghi nhiều bàn nhất cho đội tuyển Anh.

Khi được hỏi về khoảnh khắc đáng nhớ nhất, Saka lựa chọn bàn thắng vào lưới Manchester United tại Emirates – cú sút xa đẹp mắt mang dấu ấn cá nhân rõ rệt. Anh cũng nhắc đến lần đầu dự World Cup, nơi mình ghi hai bàn ngay trong trận mở màn, xem đó là một trong những cột mốc cảm xúc nhất sự nghiệp.

Ngoài ra, Saka còn tiết lộ người thân thiết nhất với anh trong thế giới bóng đá chính là thủ môn Arthur Okonkwo. Cả hai trưởng thành từ học viện Arsenal và giữ mối quan hệ bạn bè bền chặt dù con đường sự nghiệp có những ngã rẽ khác nhau.

Qua những chia sẻ chân thành, có thể thấy Mesut Ozil đã để lại ảnh hưởng lớn lên Saka, không chỉ về chuyên môn mà còn trong cách cảm nhận bóng đá. Với Saka, đó là người đồng đội đặc biệt – người góp phần đặt nền móng cho sự trưởng thành của một trong những ngôi sao sáng nhất Arsenal hiện tại.