Semenyo tiết lộ ước mơ khoác áo Arsenal và chinh phục đấu trường châu Âu.

Antoine Semenyo đang nổi lên như một trong những gương mặt đáng chú ý nhất trước thềm kỳ chuyển nhượng tháng 1. Những màn trình diễn bùng nổ tại Bournemouth giúp tiền đạo 25 tuổi thu hút sự quan tâm của nhiều ông lớn, trong bối cảnh điều khoản giải phóng hợp đồng của anh sẽ có hiệu lực trở lại trong thời gian tới.

Semenyo tiết lộ ước mơ khoác áo Arsenal

Như trực tiếp bóng đá đêm nay đã đưa tin, tính riêng ở Ngoại hạng Anh mùa này, Semenyo đã ghi 6 bàn và đóng góp 3 kiến tạo sau 11 trận – con số cho thấy sự tiến bộ rõ rệt của chân sút người Ghana. Mùa hè vừa qua, anh từng từ chối những lời mời hấp dẫn để tiếp tục gắn bó với Bournemouth, đồng thời đặt bút ký vào bản hợp đồng mới được cho là chứa điều khoản giải phóng trị giá 65 triệu bảng.

Thông tin này khiến cuộc đua giành chữ ký của Semenyo trở nên nóng bỏng. Manchester United và Tottenham từng nỗ lực chiêu mộ anh ở kỳ chuyển nhượng gần nhất nhưng đều không thành công. Khi điều khoản giải phóng được kích hoạt vào tháng 1, cả hai đội dự kiến sẽ trở lại với quyết tâm lớn hơn.

Không chỉ dừng ở đó, Arsenal, Liverpool và Chelsea cũng được cho là đã bày tỏ sự quan tâm rõ rệt. Bournemouth hiện không muốn bán trụ cột giữa mùa, trong khi bản thân Semenyo không chủ động tìm đường rời đội bóng. Tuy nhiên, điều khoản giải phóng trong mùa hè – với mức phí thấp hơn – dự báo sẽ biến cầu thủ này thành tâm điểm của thị trường.

Trong cuộc trò chuyện với The Athletic, Semenyo đã thẳng thắn tiết lộ tham vọng của mình. Anh cho biết mình là người hâm mộ Arsenal từ nhỏ và luôn mơ được khoác lên mình màu áo đỏ trắng:



“Arsenal là đội bóng tôi theo dõi suốt thời thơ ấu. Được thi đấu cho họ chắc chắn là điều tuyệt vời. Nhưng tôi cũng muốn phấn đấu để đạt tới đẳng cấp của những câu lạc bộ lớn nhất.”

Anh nhấn mạnh rằng mục tiêu lớn nhất là được góp mặt tại Champions League hoặc Europa League. Theo Semenyo, con đường để đạt đến vinh quang châu lục không thể đến trong ngày một ngày hai. Nó đòi hỏi sự kiên nhẫn, nỗ lực và đặc biệt là hiệu quả trong từng trận đấu:



“Tôi hiểu mọi thứ cần thời gian. Cần bàn thắng, cần phong độ ổn định. Đó là điều tôi theo đuổi từ khi còn nhỏ và tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ.”

Sự điềm tĩnh và quyết tâm của Semenyo khiến anh trở thành mẫu cầu thủ mà nhiều đội bóng lớn mong muốn sở hữu – một ngôi sao vẫn đang phát triển nhưng có khát vọng chinh phục đỉnh cao.

Trong khi thị trường chuyển nhượng dần nóng lên, cái tên Semenyo được nhắc đến ngày một nhiều. Bên cạnh anh, tiền vệ Elliott Anderson cũng đang thu hút sự chú ý, góp phần khiến TTCN Anh hứa hẹn vô cùng sôi động trong mùa đông sắp tới.