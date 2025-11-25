Trang chủ  /  Tin Tức Mới Nhất  /  Timber trấn an Arsenal sau chấn thương, sẵn sàng trở lại

Timber trấn an Arsenal sau chấn thương, sẵn sàng trở lại

  • 01:30 - 26/11/2025

Jurrien Timber đã trấn an người hâm mộ Arsenal bằng thông điệp trên mạng xã hội sau khi gặp chấn thương trong màu áo Hà Lan trước thềm derby Bắc London.

Như truc tiep bong da đã đưa tin, Arsenal đã trải qua một phen thót tim khi chứng kiến Jurrien Timber nằm sân trong trận Hà Lan gặp Lithuania. Hình ảnh hậu vệ 23 tuổi ôm chân sau pha phạm lỗi mạnh khiến bầu không khí tại London Colney lập tức trở nên nặng nề. Với một cầu thủ từng trải qua gần trọn mùa giải vì chấn thương đầu gối nghiêm trọng, bất kỳ cú va chạm nào cũng khiến người hâm mộ lo sợ điều tồi tệ.

Timber vẫn cố gắng đứng dậy thi đấu tiếp sau khi được chăm sóc, cho thấy sự bền bỉ đáng khen của anh, nhưng đến phút 61, anh buộc phải rời sân. Việc này ngay lập tức làm dấy lên nỗi lo rằng hậu vệ người Hà Lan có thể bỏ lỡ trận derby Bắc London – cuộc đấu được đánh giá là quan trọng bậc nhất tháng 11.

Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, Timber đã tự mình xua tan làn sóng hoang mang bằng một thông điệp ngắn gọn trên mạng xã hội. Anh đăng loạt ảnh trong màu áo Oranje kèm dòng chữ: “Chúng ta đã làm được rồi, hẹn gặp lại năm 2026” – lời khẳng định đầy tích cực ám chỉ mục tiêu World Cup. Dù không trực tiếp đề cập đến tình trạng chấn thương, tinh thần thoải mái của Timber là dấu hiệu đủ khiến người hâm mộ thở phào.

Nguồn tin cho biết Timber rời sân chủ yếu để bảo toàn thể trạng chứ không gặp vấn đề nghiêm trọng. Điều này mở ra khả năng lớn rằng anh sẽ sẵn sàng ra sân trong trận đấu với Tottenham – nơi Arteta rất cần sự linh hoạt, khả năng xử lý bóng và tốc độ của anh ở hành lang trái.

Trong khi Timber mang đến tin vui quý giá, tình hình lực lượng của Arsenal vẫn không mấy yên ổn. Ở loạt trận quốc tế khác, Gabriel Magalhaes đã được Brazil cho phép trở lại London sớm sau khi kết quả kiểm tra cho thấy trung vệ này gặp tổn thương cơ đùi phải. Dù mức độ không quá nặng, khả năng anh thi đấu cuối tuần vẫn bị bỏ ngỏ.

Cùng thời điểm đó, Riccardo Calafiori – người đang được kỳ vọng lớn ở vai trò hậu vệ trái – cũng phải tập riêng tại tuyển Italia vì vấn đề ở hông. Gennaro Gattuso không mạo hiểm sử dụng anh ở cả hai trận vòng loại gặp Moldova và Na Uy, nhưng các bác sĩ cho biết Calafiori chỉ cần thêm thời gian ngắn để hồi phục.

Danh sách cầu thủ Arsenal chấn thương trong tháng qua lên tới hàng loạt cái tên quan trọng như Gyokeres, Martinelli, Havertz, Madueke, Odegaard hay Gabriel Jesus. Arteta vì vậy đối diện áp lực không nhỏ khi bước vào giai đoạn quan trọng của mùa giải.

Trong bức tranh nhân sự đầy biến động ấy, việc Timber chủ động phát đi tín hiệu lạc quan có ý nghĩa vượt xa một dòng trạng thái. Nó cho thấy hậu vệ trẻ đang tự tin về thể trạng và sẵn sàng cống hiến, đồng thời giúp toàn đội giảm bớt nỗi lo trước trận derby nóng bỏng.

Khi Tottenham đang thể hiện phong độ cao, Arsenal sẽ cần mọi mảnh ghép tốt nhất. Và Timber, qua thông điệp của mình, đã gửi lời khẳng định: anh đủ sẵn sàng cho trận chiến lớn.

